Украинские боевики на захваченных в Курской области территориях из-за активной работы российских военных столкнулись с серьезными логистическими проблемами. Группировка ВСУ готовится к отступлению, сообщили в российских силовых структурах.

Как отметил источник агентства РИА Новости, если раньше ВСУ могли себе позволить производить ротацию подразделений численностью до батальона – или до 500 человек - то на сегодняшний день они могут заменить до роты, это около 100 человек. При этом еще и теряют 15-20% личного состава.

Ранее стало известно, что украинские боевики остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже из-за активной работы российских военных по основной трассе подвоза для ВСУ, ведущей из Юнаковки Сумской области в Суджу. Украинские военные называют трассу, над которой установили огневой контроль российские бойцы, "дорогой смерти".