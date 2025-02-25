Евросоюз может попросить Украину вернуть выделенные ей деньги

Украине, вероятно, придется возвращать деньги не только Штатам. Страны Европейского союза задумались, что им тоже было бы неплохо получить назад потраченные на Киев миллиарды.

Вице-спикер словацкого парламента, глава "Словацкой национальной партии", которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что его очень огорчает то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен демонстративно поехала на Украину.

"Верю, что она там спросит Зеленского о том, что в то время, как он дает американцам полезные ископаемые, что даст Европейскому союзу? А я спрошу за Словакию: как нам Зеленский вернет 3,5 миллиарда евро, которые мы туда отправили?" — заявил Данко в ходе видеообращения, которое размещено на его странице в социальной сети.

По словам политика, Словакия относится к государствам, которые больше всего помогли Киеву в пересчете на проценты к собственному ВВП. Для Братиславы это огромные деньги, 3,22% ВВП республики.

"Если немцы, французы и американцы будут просить назад свои деньги, Словакия не может промолчать", — отметил Данко.

Словакия с начала конфликта потратила на Украину 3,48 миллиарда евро. Из них 2,77 миллиарда евро были израсходованы на поддержку украинских беженцев, пишет РИА Новости.