Джонсон призвал Киев согласиться на предложенный Вашингтоном "грабеж"

Сделка по доступу США к украинским природным ресурсам, предложенная Вашингтоном – грабеж. Тем не менее, Киеву стоит на нее согласиться, посоветовал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как передает Politico, Джонсон сравнил американское предложение с ленд-лизом. Бывший британский премьер считает, что система, по которой США оказывали помощь союзникам во время Второй мировой войны, также сравнима с грабежом.

По словам Джонсона, Украине следует согласиться с новым вариантом сделки, так как он является более выгодным для Киева. Ранее США убрали из соглашения с Украиной о полезных ископаемых пункт о полном контроле над инвестиционным фондом, куда должны будут перечисляться доходы от украинских ресурсов. При этом американские СМИ сообщили, что пункта о гарантиях безопасности для Украины в договоре так и не появилось.