Российские военные посадили ВСУ на "шпагат" под Купянском

ВСУ сели на сорокакилометровый "шпагат" в Харьковской области. Российские военные создали участки напряженности на двух участках к северу и югу от Купянска. Из-за этого боевикам ВСУ приходится предугадывать направление следующего удара и перебрасывать туда свои подразделения, сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

Полковник пояснил в Telegram-канале: на этом направлении появились хорошие, прорывные возможности действовать на разных участках. Теперь противнику тяжелее затыкать дыры в обороне. По данным Алехина, у российских военных есть возможность двигаться через Шевченково в сторону Чугуева. Он считает, что ВС России стремятся охватить Купянск с двух сторон.

Ранее сообщалось о кризисе ВСУ кризис на купянском направлении из-за острой нехватки бронетехники и личного состава. Проблемы украинской армии, в частности, связаны с тем, что большое количество ее ресурсов перебрасывается для боев на территории Курской области.