Майские шашлыки отменяются? Метеорологи опубликовали неутешительный прогноз

Хоть метеорологическая весна и придет в Россию по расписанию, ждать жаркого мая не стоит. Последний месяц весны может выдаться холодным. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Ощутимо похолодает в мае почти на всей территории страны. В Санкт-Петербург и вовсе придут морозы. В Северной столице днем столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов. Ночью же в городе ожидаются заморозки с мокрым снегом.

Не порадует май теплом и сибиряков. За Уралом будут настоящие морозы, в некоторых областях ночная температура может опуститься до минус 10 градусов.

Повезет лишь москвичам и жителям центральной России. Жары еще не будет, но на дачу уже можно съездить. В Москве и области к концу весны столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла. Такая же комфортная температура ожидается в других регионах европейской части страны, передает Business FM.