Появилось видео со спасенной кошкой Мусей из Крыма

Счастливое завершение резонансной истории крымской кошки Муси, за которую переживали разные люди несколько дней. Мусю сбросили со скалы "Ласточкино гнездо" с большой высоты, но она оказалась жива.

В расщелине скалы её нашли волонтеры. Кошка несколько дней провела на выступе высотой в 10 метров. С моря к животному было не подобраться. В итоге на помощь пришли профессиональные альпинисты.

Муся чувствует себя хорошо. Сейчас её обследуют ветеринары. Кошка живет на территории музея уже 10 лет, привыкла к туристам, поэтому дается в руки. Со смотровой площадки дворца "Ласточкино гнездо" её скинул житель Петербурга. По данным СМИ, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.