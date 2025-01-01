Диктатор утрачивает контроль над властью, хищники почуяли кровь. Так оценил ситуацию на Украине ирландский журналист Чей Боуз.

Журналист отметил в социальной сети X, что деятельностью украинского лидера недоволен парламент. На него ополчились даже ранее лояльные СМИ в Киеве. А Вооруженные силы Украины тем временем отступают на фронте.

Ранее Боуз прогнозировал масштабный социальный кризис на Украине к концу 2025 года. Кроме того, комментируя выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, Боуз отметил, что мимика политика выдает в нем мошенника.