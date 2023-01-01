Перечень террористов и экстремистов пополнила поэтесса Полозкова*

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов поэтессу Веру Полозкову*. Информация появилась в базе данных ведомства.

Поэтесса покинула территорию России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года Полозкову* собирались внести в перечень иноагентов и проверить на предмет спонсирования ВСУ.

Поэтесса в своих интервью негативно отзывалась о политике российских властей и критиковала СВО. Ее высказывания проверят на предмет дискредитации ВС России. В список внесли также Михаила Дария и Илью Ковылкова. Их ранее приговорили к 22 и 15 годам лишения свободы за подготовку по заказу СБУ теракта в аэропорту Шереметьево.

*Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга