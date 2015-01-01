Шепелев впервые рассказал о последнем разговоре с Жанной Фриске

Певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Несколько лет исполнительница хита "Малинки" боролась с раком.

Смерть Жанны стала шоком не только для ее семьи, поклонники до сих пор не могут смириться с утратой, каждый день вот уже 10 лет на могилу Фриске на Николо-Архангельском кладбище несут свежие цветы.

А отец единственного сына Жанны не только написал о ней книгу, но и продолжает в интервью выдавать все новые подробности о своей утрате. Так, в беседе с Надеждой Стрелец Дмитрий Шепелев вспомнил о последнем разговоре с любимой.

За несколько часов до смерти Жанны Дмитрий принял решение увезти их сына Платона из страны. Шепелев осознавал, что Фриске уходит и хотел оградить мальчика от излишних страданий.

"Я увез сына подальше, мне не хотелось, чтобы он не был свидетелем ее смерти. Не было сомнений в том, что бой проигран. Это медленный процесс, это было заметно по мелочам, но заметно. Я понимал, что уровень драмы будет очень высокий и не хотел, чтобы эта ситуация коснулась Платона", — оправдал свое решение телеведущий.

При этом Дмитрий уверяет, что получил одобрение Жанны. Якобы в последнем разговоре с Фриске Шепелев объяснил, что покидает ее в самый сложный момент не из собственного эгоизма, а из любви к их сыну.

"Мы попрощались с Жанной, сели в такси, вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали о том, что ее не стало. Это совпадение, но я вижу в этом определенный символизм, словно она согласна с моим решением", — поделился Дмитрий.