ВС России освободили населенный пункт Орловка в Курской области. О продвижении российских войск сообщают Telegram-каналы военных корреспондентов – в частности, "Военкоры Русской Весны".

По данным канала, курскую Орловку освободили штурмовые подразделения горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Подразделения группировки "Север" разгромили мощную оборону ВСУ.

Ранее 34-я бригада освободила Марьевку и Погребки в Суджанском районе Курской области. К этому часу завершена зачистка Орловки. Российские подразделения продолжают двигаться вперед.