Мишустин провел встречу с директором Петербургского тракторного завода

Особенности работы в условиях санкций, выпуск новых моделей и агрегатов, а также организация подготовки кадров - такие темы сегодня Михаил Мишустин обсудил в ходе рабочей встречи с Сергеем Серебряковым - директором Петербургского тракторного завода.

Это одно из крупнейших предприятий России в сфере сельхозмашиностроения, где выпускают тракторы "Кировец". Несмотря на западные ограничения, завод не простаивал ни минуты. Практически все комплектующие — российские и белорусские. За последние несколько лет на заводе удалось провести серьезную модернизацию, в том числе благодаря мерам господдержки. А благодаря кадровым решениям на предприятие удалось привлечь молодых специалистов.

"Для поддержки промышленности разработан у нас целый набор мер, которые достаточно эффективно используются. Льготные займы, это и субсидирование с фондом развития промышленности. Знаю, что такими возможностями Петербургский тракторный завод активно пользуется", - отметил Мишустин.