Ученые рассказали о существовании океанов на Марсе

Миллионы лет назад на Марсе могли существовать океаны с широкими песчаными пляжами. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные, переданные марсоходом "Чжужун". Аппарат в течение года исследовал состав и структуру грунта на северных равнинах Красной планеты. Выяснилось, что породы там залегают слоями - подобно тому, как они располагаются на Земле у океанских берегов. Ученые также выявили следы воздействия на них ветра и волн.

Широкие пляжи и водные просторы, уходящие в горизонт. Не планета - курорт! Всё это про Марс в далёком прошлом. Пересохшие русла рек и пустые кратеры на месте древних озёр - учёные там уже нашли и немало. Теперь же инженер Цзяньхуэй Ли и геолог Хай Лю из Китая утверждают: марсоход "Чжужун" - в переводе с китайского "Бог огня" - нашёл на севере красной планеты, в районе плато Утопия, еще одно доказательство, что там был океан - фрагмент его береговой линии.

"Китайский марсоход снабжён специальным прибором, просвечивающим грунт на глубину в несколько десятков метров. Так называемым геолокатором. Китайский марсоход только нащупал его береговую линию. А у неё определённая структура и мы хорошо знаем по Земле, как обрывается суша, какими уступами она идёт. Это и обнаружили на Марсе. Но, конечно, нужно найти саму воду", - рассказал Владимир Сурдин, астроном.

Океан Марса покрывал около трети красной планеты и предположительно был не очень глубоким - 300-400 метров. Но и при таких условиях в нём могла зародиться жизнь. Большая часть океанских вод точно испарилась. А вот на глубине - под грунтом - возможно, есть их остатки: в жидком или замороженном виде.

"Примерно 7 лет назад на Марсе опустился стационарный американский аппарат, который выставил на поверхность прибор французского производства - сейсмограф, который фиксировал звуковые волны, исходящие из-под марсианской поверхности. По данным сейсмографа, на глубине примерно 10 км обнаружен слой, пропитанный водой", - сообщил Владимир Сурдин.

Найти следы океана учёные надеются, потому что в воде могли сохраниться следы живых организмов: нельзя исключать, что на красной планете они когда-то были.

Марсоход "Чжужун" собрал данные о мельчайших крупицах грунта, покрывающего то место, где, возможно, был океан. Сейчас учёные исследуют эти образцы и пытаются понять: похожи ли обнаруженные частицы по структуре и составу на отложения, типичные для океанского дна. Важен поиск воды на Марсе и для будущих экспедиций.