Профессиональные альпинисты помогли спасти кошку Мусю

История с крымской кошкой Мусей получила счастливый финал. Напомним, пушистую обитательницу замка "Ласточкино гнездо" с 40-метрового обрыва сбросил один из посетителей. Любимицу музея волонтеры искали почти двое суток. Сегодня её нашли в расщелине скалы. Подобраться к месту ЧП смогли только профессиональные альпинисты.

Кошку Мусю искали 3 дня. И наконец заметили на скалах у подножия "Ласточкиного гнезда". Но с моря было не подобраться.

Снять кошку смогли только альпинисты. Сотрудники "Крым-Спас" спустились по отвесной скале, посадили Мусю в мягкую переноску и подняли в безопасное место.

Три дня спасатели, волонтеры, зоозащитники и неравнодушные жители Ялты искали Мусю. Муся - местная достопримечательность. Она встречала гостей возле замка "Ласточкино гнездо" на протяжении десяти лет.

В воскресенье мужчина подошел к кошке, погладил ее, а затем отнес на смотровую площадку и сбросил со скалы. Живодера задержали на следующий день в Джанкое. Им оказался 24-летний уроженец Петербурга.

Мужчина состоит на учете у психиатра. В Крым приехал автостопом отдыхать. Живодер сообщил о наличии инвалидности и о том, что нигде не работает. Деньги на поездку, как заметил мужчина, ему дали друзья. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Молодого человека на 10 дней поместили в медучреждение.

Замок "Ласточкино гнездо" находится на высоте 40 метров над уровнем моря. Внизу отвесные скалы и холодная вода. Даже учитывая умение кошек переворачиваться в воздухе, мягко приземляться на лапы и плавать, шансы уцелеть после такого полёта были минимальными.

Но Муся еще раз подтвердила практически легендарную живучесть кошек. Во дворец она, скорее всего, уже не вернется. После ветклиники и реабилитации животное передадут в добрые руки.