В Курской области над селом Погребки поднят российский флаг, сообщают телеграм-каналы. Бои за населенный пункт, расположенный к северу от Суджи, шли несколько месяцев. Нашим мотострелкам противостояли штурмовики ВСУ, но под напором российских подразделений были вынуждены сдать позиции.

Вооружение и технику боевиков в приграничье ликвидируют и расчеты БПЛА тульских десантников. Ударные "птички", управляемые операторами по оптоволокну, точно поражают обнаруженные ранее беспилотниками-разведчиками цели - замаскированные вражеские орудия и танки, готовые атаковать наши позиции.

Расчеты БПЛА бьют в самые уязвимые места, чтобы нанести противнику максимальный урон.

Огневые точки ВСУ уничтожают и экипажи армейской авиации. Вертолет Ка-52М, поддерживая наземную группировку наших войск, поразил скопление бронемашин и автомобилей неприятеля, укрытых в лесистой местности. "Аллигатор" отработал по целям ракетами и благополучно вернулся на аэродром вылета.