Вооруженные силы России этой ночью продолжили нанесение ударов по тылам ВСУ. Местные агентства сообщают о взрывах в Полтаве и Кировограде. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

В зоне проведения спецоперации наши подразделения вытесняют противника на ключевых направлениях. По данным Минобороны, за минувшие сутки боевики потеряли свыше 900 военнослужащих и большое количество вооружения, в том числе производства стран НАТО.

На красноармейском направлении расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки "Центр" уничтожил реактивные снаряды, выпущенные из РСЗО "Хаймарс". Во время боевого дежурства экипаж обнаружил объекты, которые направлялись в сторону наших подразделений. Считанные минуты ушли на их поражение. Модернизированный "Бук" работает по принципу "выстрелил и забыл", он может перехватывать любые цели - от самолетов "Стелс" до баллистических и крылатых ракет на расстоянии около 70 километров.

Расчеты систем залпового огня "Ураган" группировки "Запад" ликвидировали пункт временной дислокации противника, координаты артиллеристам передала разведка. Экипаж нанес точный и сокрушительный удар 220-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с расстояния более 25 километров. Корректировку огня вели с помощью беспилотников. Выполнив задачу, "Ураган" сменил место дислокации, чтобы не попасть под ответный обстрел.