Стало известно о новых подвигах российских военных в зоне СВО.

Гвардии ефрейтор Максим Киргинцев, доставляя боеприпасы на передовую, попал под вражеский огонь. Умело маневрируя, Максим смог вывести машину из зоны обстрела и своевременно обеспечил снарядами наступающие российские подразделения.

Гвардии рядовой Владимир Шулятиков обнаружив с помощью беспилотника скопление живой силы противника, замаскированные опорники и полевые склады с боекомплектом, передал координаты ВСУ нашим артиллеристам. Позиции боевиков были уничтожены.