Канаду предложили исключить из разведывательного альянса "Пять глаз"

Канаду собираются исключить из западного разведывательного альянса "Пять глаз". Этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне в Белом доме, сообщила британская газета Financial Times.

По информации издания, автором инициативы стал старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро. Вашингтон надеется таким образом побудить Оттаву усилить борьбу с нелегальными мигрантами, которые перебираются на американскую территорию.

В альянс "Пять глаз", кроме США и Канады, входят Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. Пока неизвестно, как отреагировал на эту идею Трамп. Однако издание утверждает, что предложение активно обсуждается администрацией американского президента.