Переживающие тяжелую утрату Карл III и Камилла решились на усыновление

Королева Камилла поделилась радостной новостью во время визита в Кентербери. Когда жена Карла III встретилась с кинологами, обучающими собак-поводырей, она не сдержалась.

"У меня недавно появился новый щенок. Ее зовут Моли. Выглядит как крот!" — сообщила Камилла и засмеялась (королева ловко использовала игру слов, в английском языке крот — mole. — прим. ред.).

Жена Карла III рассказала, что Молли 8 недель, ее порода — это "немного всего". Мать щенка наполовину джек-рассел-терьер, а вот кто отец, неизвестно. Король и королева вместе приняли решение взять малышку из приюта, ведь недавно они пережили большую утрату — умерла их любимица Бет.

Собаку, которая занимала особое место в сердце Камиллы, пришлось усыпить. У Бет было неизлечимое онкологическое заболевание. Отметим, что жена Карла III так любила песика, что даже попросила вышить ее портрет на своем коронационном платье, пишет People.