Военный эксперт Коротченко объяснил, зачем Трампу мир на Украине

Насколько серьезны разногласия США и стран Европы по украинскому вопросу? Приведут ли они к расколу между партнерами по НАТО? Или Вашингтон вынудит союзников принять курс на завершение украинского конфликта? Какие условия для обеспечения своей безопасности должна поставить Москва на будущих переговорах?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Трампу нужен мир на Украине для того, чтобы получить доступ к определенным ресурсам этой территории. Он требует пятикратного возврата средств, которые Байден потратил на поддержку Зеленского. И Вашингтон, конечно, не будет учитывать ни экономические, ни политические интересы Европы", - отметил эксперт.

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