Контакты третьей степени: о тайнах прикосновений в мировой политике

Мировые лидеры - большие политики, люди сдержанные, жестикулировать, как обезьяны, не привыкли. Но бывает, от полноты чувств так хочется дотронуться до человека, который в эту минуту дороже всего.

Это последняя встреча Трампа с Макроном. Друзья да и только. За коленки друг друга держат. А несколько лет назад Трамп по-отечески этак стряхивал перхоть с пиджака младшего европейского партнера. Он вообще церемониться не привык. Даже по части рукопожатий.

Всегда понятно, кто во дворе главный. И нарываться не стоит. Но иногда речь идет о столь интимных чувствах, что простым рукопожатием не обойтись. Слезы душат, когда душа родная на расстоянии вытянутой руки. Задолго до того, как появились подозрения в том, что Брижит Макрон - мужчина, наблюдательные журналисты заметили, что по части объятий Макрон большой мастак.

Злые языки поговаривали, что с канадским премьером Джастином Трюдо у Эмманюэля куда больше, чем дружба и взаимопонимание. Эти перхоть с пиджаков друг друга не станут стряхивать.

Иногда отношения между любящими сердцами становятся столь запутанными, что не знаешь, кого первого потрогать. У Обамы с тактильными контактами вообще не сложилось. Приехал на Кубу чуть ли не как лучший друг, а Рауль Кастро возьми - да от объятий и уклонись. Не друг ты мне, Обама.

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