МИД: Европа лишилась права на участие в переговорах по Украине

Последние дискуссии и голосования, состоявшиеся на площадке ООН, наглядно показывают, что в мировом сообществе оформился запрос на мир. Европейцы же, прочно вставшие на рельсы милитаризма, все больше оказываются в изоляции, заявили в МИД России.

Как подчеркнуто в опубликованном на сайте российского министерства иностранных дел комментарии, Европа обоснованно лишилась права претендовать на участие в переговорах об урегулировании украинского кризиса. В то время как в подходах стран мирового большинства налицо серьезные сдвиги: они демонстрируют реализм и стремление содействовать скорейшему завершению конфликта.

МИД России прокомментировал принятие Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН резолюций по украинскому кризису. В ведомстве напомнили, что в вариант резолюции, принятый ГА, странами ЕС были внесены многочисленные поправки, превратившие его в очередной антироссийский памфлет.

Что же касается представленного США Совбезу ООН документа, то он состоял всего из трех пунктов. Это сожаление в связи с человеческими жертвами в результате конфликта, акцент на поддержании международного мира и безопасности, настоятельный призыв к прекращению конфликта и установлению прочного мира. Текст, хотя и носил несовершенный характер, был шагом в правильном направлении, подчеркнули в российском МИД.