Россиянин четыре дня подряд пил в Таиланде и умер

Турист из Москвы решил провести отпуск в Таиланде, но слишком увлекся "отдыхом". Мужчина четыре дня употреблял алкоголь, пока не почувствовал себя плохо.

42-летний россиянин жил с девушкой в отеле недалеко от пляжа Камала на Пхукете. Его спутница вела активный образ жизни — ходила на экскурсии, плавала и посещала вечеринки. Москвич же не отходил от бара.

Когда мужчине стало плохо, ему предлагали вызвать скорую помощь. Но турист вспылил и назвал местных врачей мошенниками. На следующий день его нашли в номере без признаков жизни, пишет Telegram-канал Mash.