ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, расчет FPV-дрона группировки войск "Север" поразил как пункт управления, так и точку взлета беспилотников ВСУ.

Также российские военные уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками в селе, расположенном в нескольких километрах от Купянска. Как сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, село было принудительно эвакуировано украинскими боевиками.

Ганчев отметил, что украинские националисты проводят принудительные эвакуации населения. Они освобождают территории, используя затем опустевшие дома мирных жителей в качестве пунктов управления и для размещения личного состава, передает РИА Новости.