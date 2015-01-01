Шепелев заявил, что отец Фриске напал на него с ножом, пытаясь похитить Платона

С момента смерти певицы Жанны Фриске прошло уже почти 10 лет, но ее самые близкие люди так и не смогли наладить общение. Дмитрий Шепелев и Владимир Борисович Фриске все еще враждуют. В интервью Надежде Стрелец 42-летний телеведущий рассказал, что между ними произошло.

По словам Дмитрия, Владимир Борисович напал на него и попытался похитить Патона, после этого все испортилось окончательно. Шепелев опасался за безопасность сына, потому и не отпускал его к родственникам со стороны мамы.

"Однажды я приехал забирать вещи Платона из дома родителей Жанны, потому что мы переезжали в мою квартиру. Ее отец напал на меня и водителя с ножом, потому что боялся, что у него забирают ребенка. Спустя несколько месяцев вновь нападение", — заявил Шепелев.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Певица несколько лет боролась с опухолью мозга. У нее остался единственный сын Платон. Сейчас мальчик живет с папой Дмитрием Шепелевым.