Владимир Зеленский одержим властью. А также украинский лидер серьезно зациклен на внешнем одобрении, на рейтингах, пишет британский журнал The Spectator.

По крайней мере, часть из того, что сказал о Зеленском президент США Дональд Трамп – чистая правда, заявил изданию на условиях анонимности высокопоставленный чиновник, назначенный лично главой киевского режима. Экс-сотрудник украинской администрации заявил, что у него нет личных претензий к бывшему шефу – однако он не может молчать, видя, как Зеленский ослабляет Украину.

По словам источника, в то время как западные политики поспешили осудить Трампа и его вице-президента за критику Зеленского, по значительной части украинского общества прокатилась тихая волна одобрения. Подчеркивается, что конфликт дал бывшему комику все, чего он когда-либо хотел: абсолютную власть, контроль над миллиардами иностранной помощи и овации всего мира. И с самого первого дня своего пребывания в должности он был зациклен на обеспечении себе второго срока.