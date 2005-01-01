"Уговаривал годами": стало известно о воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта

Питт и Энистон в нулевых были одной из самых красивых пар Голливуда. Но потом актер увлекся Анджелиной Джоли, с которой вместе снимался в фильме, и бросил Дженнифер. Артисты развелись в 2005 году.

Спустя несколько лет Джен смогла простить бывшего мужа, они снова стали общаться. А потом грянул скандальный развод Питта и Джоли. Звезда сериала "Друзья" поддерживала Брэда в тот непростой период.

Тогда Питт задумал фильм, в котором они с Энистон воссоединились хотя бы на экране, ведь обоим уже было понятно, что семьей снова они не станут, чувства остыли. Актер пять лет уговаривал бывшую жену сняться в новом проекте. Но она всегда отвечала отказом.

Поговаривали, что Джен боялась, что совместная работа вызовет слишком большую шумиху, а учитывая, что Питт проходит через тяжелый развод с Джоли, это было бы совсем не кстати. Только когда официально отношения Брэда и Анджелины завершились, Дженнифер согласилась на предложение.

"Брэд уже много лет предлагает идеи Джен, но она всегда сопротивлялась. Она не хотела усложнять его развод с Анджелиной и была занята другими увлекательными проектами. Теперь его развод закончился, а Джен очень нравится последний сценарий, который прислала команда ее бывшего мужа", – заявил Radar Online человек из окружения Энистон.

В ближайшее время начнутся съемки, и очень скоро мы увидим, как Питт и Энистон воссоединятся на экране.