Лидеры стран ЕС обсудят Украину на выходных в Лондоне

Европейские лидеры встретятся в предстоящие выходные в Лондоне. Они в очередной раз обсудят конфликт на Украине, подтвердил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По словам британского премьера, представители европейских стран обсудят, как двигаться дальше вместе с союзниками в свете сложившейся ситуации. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, встреча лидеров европейских стран по Украине может пройти 2 марта. Она состоится после визита Стармера в Вашингтон, где у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Стармера, во вторник днем он провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили итоги поездки французского лидера в Вашингтон, где его принял президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.