Президенту Украины рекомендуют немедленно уехать за границу. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон убежден, что только так Владимир Зеленский сможет спасти свою жизнь.

По мнению Джонсона, если глава киевского режима оставит власть и покинет страну, то он обеспечит свою безопасность.

"Если он хочет выжить и дожить до старости, то ему придется оставить власть и искать убежище, тихую гавань где-то еще, будь то Франция или Соединенные Штаты", — отметил экс-аналитик ЦРУ в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Кроме того Джонсон посоветовал Зеленскому изменить риторику в адрес новых властей США. Он считает, что президенту Украины может грозить уголовное преследование в США из-за украденных средств, если тот продолжит оказывать сопротивление.