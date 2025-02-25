Киев принял условия сделки с США по редким металлам

Украинские власти согласились на новые условия сделки с Вашингтоном по редким металлам после отказа США от части требований. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на FT.

По данным СМИ, финальная версия соглашения не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны Белого дома. Сообщается, что Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшее время на церемонию подписания сделки с Дональдом Трампом.

Как заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Киеву следует согласиться с новым вариантом сделки, так как он является более выгодным для Украины.

В СМИ ранее появились подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам. В рамках сделки по минералам Вашингтон обязался содействовать долгосрочному миру.