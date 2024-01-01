Роднина о призыве МОК допустить россиян к Олимпиаде-2026: "Наконец-то включили мозги!"

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал допустить российских спортсменов до отбора на зимние Игры 2026 года, которые пройдут в Милане. Правда, пока речь идет о том, чтобы атлеты из России выступали без флага.

Эти новости прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она отреагировала очень лаконично.

"Наконец-то включили мозги! Это радостная новость, теперь самое главное, чтобы она была реализована", — заявила Роднина.

Ранее сообщалось, что в МОК посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, в которых приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом. В Комитете предложили повторить этот опыт в 2026 году в Италии, пишет "Чемпионат".