Трамп ожидает, что Зеленский подпишет сделку с США по украинским ископаемым. Об этом во вторник, 25 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Главные заявления:

- "Пентагон ждёт встряска", так как они провалили семь аудитов подряд, из-за чего доверие к армии среди военных низкое;

- Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными";

- Пресс-служба Трампа лишила Ассоциацию корреспондентов Белого дома функций по формированию журналистского пула.