Россия призывает работать над сохранением перемирия в секторе Газа

Россия призывает Израиль, Палестину и новую администрацию США работать над сохранением хрупкого перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.
По словам дипломата, соглашение находится под угрозой из-за провокаций со стороны радикально настроенных сил. Не способствуют прекращению конфликта и действия армии Израиля, которая проводит военную операцию на Западном берегу реки Иордан и постоянно вторгается на территорию соседних государств. Этой ночью ЦАХАЛ нанесла новые удары по Дамаску и югу Сирии.
"Среди крайне опасных дестабилизирующих шагов – расширение зоны оккупации на сирийских Голанских высотах и в Ливане, а также запреты на передвижение и возвращение внутренне перемещенных лиц. Нельзя игнорировать и безответственные заявления отдельных политиков Западного Иерусалима, которые пытаются представить дело таким образом, что сделка была якобы направлена не на постоянное прекращение огня и поиск выхода из беспрецедентного и острейшего кризиса, а только на возвращение израильских заложников", - сказал Небензя.