Россия призывает работать над сохранением перемирия в секторе Газа

Россия призывает Израиль, Палестину и новую администрацию США работать над сохранением хрупкого перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

По словам дипломата, соглашение находится под угрозой из-за провокаций со стороны радикально настроенных сил. Не способствуют прекращению конфликта и действия армии Израиля, которая проводит военную операцию на Западном берегу реки Иордан и постоянно вторгается на территорию соседних государств. Этой ночью ЦАХАЛ нанесла новые удары по Дамаску и югу Сирии.