"Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане

Минувшей ночью грузовой корабль "Прогресс МС-28" был сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане после полугода работы. Он полностью выполнил свою миссию.

В августе аппарат доставил на МКС более двух с половиной тонн грузов - аппаратуру, научное оборудование, питание и подарки для экипажа. Среди полезных грузов был рентгеновский спектрометр, который космонавты установили снаружи модуля "Звезда".

"Прогресс" десять раз использовали для корректировки орбиты станции, в том числе дважды - чтобы увести её от космического мусора. Уже через три дня с Байконура намечен запуск нового грузового корабля. Его стыковка с МКС намечена на 2 марта.