Требование главы киевского режима предоставить Украине ядерное оружие несерьезно, нереалистично и не приведет к решению конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американскому интернет-каналу.

По словам политика, целью предстоящих переговоров должен стать окончательный мир в регионе, а не дальнейшая милитаризация, к которой призывают заинтересованные в продолжении конфликта западные спонсоры Киева.