Требование главы киевского режима предоставить Украине ядерное оружие несерьезно, нереалистично и не приведет к решению конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американскому интернет-каналу.
По словам политика, целью предстоящих переговоров должен стать окончательный мир в регионе, а не дальнейшая милитаризация, к которой призывают заинтересованные в продолжении конфликта западные спонсоры Киева.
"К продолжению войны на Украине, призывам тратить на нее миллиарды долларов и гибели тысяч людей призывают те же, кто говорил о необходимости прекратить войну в секторе Газа. Это лицемерие. А просьб Зеленского о предоставлении Украине ядерного оружия лично я не слышал, но думаю, никто не отнесется к этому серьезно. Это не реалистично и не является решением проблемы. Стран, обладающих таким оружием, должно быть меньше, а не больше. А конфликт на Украине необходимо завершить так, чтобы война не вспыхнула снова через один, два или три года", - сказал Рубио.