В ночь на 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских дронов: 83 беспилотника - над Краснодарским краем, 30 дронов - над Республикой Крым, восемь БПЛА - над акваторией Азовского моря, пять дронов - над акваторией Черного моря, по одному беспилотнику - над Брянской и Курской областями, передает в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" поразил как пункт управления, так и точку взлета беспилотников ВСУ. Также российские военные уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками в селе, расположенном в нескольких километрах от Купянска. Как сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, село было принудительно эвакуировано украинскими боевиками.

Меж тем российская армия продолжила нанесение высокоточных ударов по украинским тылам. Взрывы гремели в Киеве, Сумах и Харькове. Наши войска в зоне спецоперации освободили село Тополи, которое находится на западном берегу реки Оскол.