Двое ученых сознались в нападении на генконсульство России в Марселе

Инженер и химик из Национального центра научных исследований Франции признали вину в нападении на российское генконсульство в Марселе. Об этом в среду, 26 февраля, сообщают французские средства массовой информации.

По информации издания Provence, мужчин задержали через несколько часов после того, как они бросили бутылки с взрывчатым веществом в сады российской дипломатической миссии.

Задержанные признали вину в преступлении, объяснив свои действия тем, что они поддерживают киевский режим. Нашли их на митинге в поддержку Украины. В марсельской прокуратуре уточнили, что мужчин поместили под стражу.

Ранее генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский посетовал на то, что власти Франции игнорируют запросы нашей страны на усиление мер безопасности в отношении дипмиссии, расположенных на французской территории. Он рассказал, что охрана ограничивается проездом мимо генконсульства патрульной машины раз в час, а то и реже.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркивала, что взрывы в генконсульстве имеют все признаки террористического акта. Она потребовала от официального Парижа расследования и обеспечения безопасности дипмиссий России.