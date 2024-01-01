Анна Седокова и известный артист улетели на шикарный курорт

Анна Седокова приняла участие в новом реалити-шоу, съемки которого проходят в Омане. Туда сексапильная певица отправилась вместе с известным актером Вячеславом Чепурченко, комиком Владимиром Маркони, певцом Natanом, блогером Катей Адушкиной и другими. Вот только долго там Седокова не продержалась.

В своем официальном телеграм-канале Вячеслав Чепурченко опубликовал видео, как они вместе с Анной и фитнес-тренером Алексеем Столяровым направляются на аэровокзал. Актер сообщил, что они провели в Омане всего день и уже "вылетели" из проекта, так что теперь им приходится возвращаться в Москву.

Несмотря на провал, на лице Седоковой ни тени грусти. Она выглядит довольной и не теряет надежды вернуться. Анна сообщила, что если они выполнят некое условие, то у них появится возможность снова участвовать в телепроекте. Впрочем, знаменитости не стали делиться подробностями, поэтому о новом шоу почти ничего неизвестно, кроме того, что его ведущая - Ксения Бородина.

Ранее стало известно, что Анна Седокова вернулась к работе после страшной трагедии и повысила свой гонорар. Напомним, буквально на следующий день после ее дня рождения, 17 декабря 2024 года, покончил с собой бывший муж певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма. Узнавшая о страшном событии Анна Седокова с нервным срывом попала в больницу, а потом покинула Россию.