Трамп согласился на размещение миротворцев на Украине при условии

Миротворческий контингент должен быть размещен на Украине в том формате, который устроит все стороны. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Американский политик подчеркнул, что допустима исключительно "форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех". Давать какие-либо пояснения или уточнения он не стал, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить миротворцев на Украине. Он также уверял, что Великобритания могла бы сыграть "уникальную роль" в качестве моста между Европой и США в мирном процессе на Украине .

В Евросоюзе между тем не могут договориться об отправке своих военных на Украину. Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что "есть страны, которые идут по другому пути, и мы не можем достичь консенсуса".

Россия крайне негативно относится к идее размещения на Украине европейских миротворцев. Москва предупредила: появление западных военных на украинской территории под любой личиной станет шагом к эскалации конфликта.