Предводитель киевского режима Владимир Зеленский проявил невероятную глупость. Такое мнение высказал президент Колумбии Густаво Петро, комментируя сделку Украины и Соединенных Штатов по природным ресурсам.

Как написал Петро в социальной сети Х, Зеленский "позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут: то ли к Гитлеру, то ли в никуда".

Киевский режим воюет со своими славянскими братьями и в итоге отдает Украину американцам — это глупость, подчеркнул колумбийский политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой как для армии, так и для всего украинского общества — он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил убежденность в том, что единственный для Зеленского способ спасти свою жизнь и дожить до старости — это немедленный побег за границу.