Экономист рассказал, из-за чего россияне могут лишиться пенсии

Россияне могут остаться без пенсии из-за неофициального трудоустройства. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Как отметил эксперт в интервью "Газете.ru", неофициальная работа является первой ключевой ошибкой, если человек надеется в старости получать от государства пенсионные выплаты. Такая ошибка ведет к снижению объема сформированных пенсионных прав и даже может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста.

Балынин подсчитал, что следствием неофициальной работы может стать отсроченный на пять лет выход на пенсию, а также утрата не менее 796 704 рублей за этот период.

Экономист также предостерег от отказа от собственных накоплений в расчете исключительно на государственную пенсию. Кроме того, он призвал реалистично оценивать продолжительность своей жизни, готовясь к будущей пенсии.

Ранее Минтруд пообещал, что в апреле социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек, в бюджете на указанные цели заложено примерно 85 миллиардов рублей.

Тем временем на портале "Госуслуги" заработал сервис "Жизненная ситуация", помогающий оформить пенсию и получить целый спектр сопутствующих услуг. Это поможет существенно сократить количество личных визитов в государственные структуры и органы.