Много неправды: дочь Волочковой высказалась начистоту о своей свадьбе

Ариадна Волочкова для начала подчеркнула, что мечтает жить жизнью обычного человека. Она не гонится за славой, популярностью и публичностью. Поэтому ее интервью особенно ценно для общественности, ведь в последнее время о ней говорят много и разное.

Все началось с того, что на праздновании дня рождения Анастасии Волочковой стало известно, что ее дочь Ариадна выходит замуж. Позднее балерина в интервью говорила, что закатит для единственной наследницы роскошное торжество, и выразила надежду, что отец подарит ей квартиру, ведь, по словам артистки, та якобы ютится в съемном жилье на окраине Москвы.

В свою очередь мачеха Ариадны, ведущая Елена Николаева, утверждала, что Ариадна не стремится к публичности и вряд ли бы хотела "царскую" свадьбу. Анастасия Волочкова в ответ разразилась гневной отповедью.

Внести ясность в ситуацию решила сама Ариадна. Она сообщила, что живет с женихом Никитой в его квартире, у них есть машина, автомобиль. Они ни в чем не нуждаются, все у них в достатке. При этом Ариадна учится и преподает иностранные языки. Кроме того, единственная дочь Анастасии Волочковой является артисткой дубляжа. Примечательно, что Ариадна взяла псевдоним.

"Это была моя мечта, и я ее осуществила, пройдя серьезное обучение. Работаю на студии, записываю дубляж для фильмов и мультфильмов. Я взяла псевдоним, работаю под ним. Так что в этом не было ни капли участия моей мамы или моей звездной фамилии. В будущем я и своих детей хочу научить зарабатывать своим трудом, а не наличием известного имени", - подчеркнула Ариадна.

Несмотря на то, что ее избранник Никита поет на алтаре, это не его работа, а скорее веление души. У него есть несколько компаний, кроме того, имеется семейный строительный бизнес. Он получил образование в Германии.

Что касается свадьбы, то, убеждена, 19-летняя Ариадна, они не спешат с браком, а подошли к этому решению осознанно. По словам девушки, для них самое важное это не свадьбы, которых, кстати, будет две: одна - для ее матери, вторая - для отца, а венчание. Несмотря на то, что Ариадна прямо не говорит, косвенно она дает понять, что из православия перешла в католичество, делает вывод "КП".

"Когда я встретила Никиту, поняла, что это тот человек, за которого я выйду замуж. Мне близко, что в католической культуре, да и в православной тоже, нет понятия развода. Сейчас мы проходим подготовку к браку: общаемся с нашим духовным отцом, обсуждаем важные темы, которые необходимо знать при вступлении в брак", - сообщила Ариадна.

Она опровергла также информацию о том, что свадьба в Петербурге будет "царской" и баснословно дорогой. Ариадна рассказала, что сделает торжество под стать своей матери, но никакой речи о миллионных тратах не идет. А в Москве Ариадна устроит свадьбу уже для отца, бизнесмена Игоря Вдовина, и предполагается, что она будет совсем другой.