Через считанные минуты после запуска наш дрон разведчик зависает над опорным пунктом ВСУ в одном из сел курского приграничья. А следом уже летят ударные беспилотники - поддерживают наступление десантников тульской дивизии ВДВ. Артиллерия тоже бьет по позициям ВСУ непрерывно. Под огневой контроль удалось взять дорогу, связывающую село Юнаковка в Сумской области Украины с курским городом Суджа - по ней националисты подвозили боеприпасы и проводили ротацию подразделений.

Успешно наступают наши подразделения и на красноармейском направлении. Поддержку штурмовикам оказывают расчеты 130-миллиметровых пушек М-46 группировки "Центр".

На южнодонецком направлении под огнем противника наших штурмовиков прикрывают снайперы группировки "Восток". Прицельным огнем подавлен пулеметный расчет ВСУ и резерв, который украинское командование отправило на подкрепление. В итоге противник был вынужден отступить.

Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки "Восток": В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных и трех бригад теробороны в районах Бурлацкого, Гуляй Поля, Скудного и Вольного поля. Потери противника составили более 150 военнослужащих.

Поддерживая наступление, артиллерийские расчеты группировки "Запад" используют всю огневую мощь. Позиции ВСУ громят реактивные системы "Ураган" и самоходные гаубицы "Мста-С". За сутки на этом участке фронта противник потерял около 200 военнослужащих и большое количество техники.