За зиму в Приморье отловили девять конфликтных амурских тигров

Шприц с обездвиживающим препаратом попал точно в тигра. Наркоз уже начал действовать. Но, инспекторам необходимо убедиться, что хищник безопасен и к нему можно подойти ближе.

Эту двухгодовалую самку амурского тигра отловили на самом севере Приморья. Хищница переполошила весь поселок. Уже по типичному сценарию выходила к домам и нападала на домашних собак. Теперь тигрица обездвижена, и жители, которые так боялись полосатого зверя, с интересом его разглядывают и фотографируют.

Любительницу легкой добычи сразу доставили в центр реабилитации. По тигриным меркам эта самка - подросток. Ветеринары осмотрели хищницу и взяли необходимы анализы.

"Абсолютно здорова, никаких травм и повреждений не выявлено. у нее отсутствует один резец, но это никак не влияет на ее дальнейшую жизнь", - сообщил Виктор Кузьменко, директор центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных "Тигр".

За эту зиму в Приморье уже отловлено девять конфликтных амурских тигров. В населенные пункты они выходили по разным причинам. Один был ранен в схватке с другим тигром, другие получили огнестрельные ранения от человека, трое котят, оставшись без самки, самостоятельно не могли добывать себе пропитание. Этой самке в прямом смысле нечего было есть в тайге.

"На наш взгляд, основная причина выхода этой тигрицы - это очень низкая численность копытных животных вокруг этих населенных пунктов. То есть там не было замечено следов ни оленей, ни изюбрей, ни косулей. Поэтому она и пошла за собаками", - отметил Филипп Шутов, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Специалисты предполагают, что на этих охотугодьях арендаторы не работали над тем, чтобы сохранить популяцию копытных. Не в полной мере осуществлялась охрана зверя и его подкормка. Поэтому животные могли просто уйти туда, где лучше кормят.

Отловленную тигрицу ждет дальний переезд. Эта территория должна быть подальше от населенных пунктов и с хорошей кормовой базой.