Антироссийские санкции, которые ввели Соединенные Штаты, могут быть сняты, но пока это время не пришло. Такое заявление сделал во вторник. 25 февраля, президент США Дональд Трамп.

Как отметил американский политик, "в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо" (цитата по РБК). Конкретизировать, когда и при каких условиях наступит этот момент, он не стал.

Американские СМИ тем временем пишут, что можно с большой долей уверенности ожидать, что в ближайшее время санкции Соединенных Штатов против России будут сняты по решению Трампа, поскольку российские политики вступили в переговоры в Саудовской Аравии "с длинным списком заманчивых бизнес-предложений".

Также подчеркивалось, что если Соединенные Штаты отменят санкции против России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине, это сделает бесполезными и ограничительные меры Евросоюза.