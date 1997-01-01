США могут потребовать исключить Финляндию и Швецию из НАТО

Президент США Дональд Трамп может потребовать исключения Финляндии и Швеции из Североатлантического альянса ради налаживания хороших отношений с Москвой. Такое мнение высказал аналитик финского института внешней политики Юсси Лассила.

По словам эксперта, "склонность Трампа к точке зрения России может достичь беспрецедентных масштабов", сообщает информационное агентство STT. В частности, Россия в рамках договоренностей с американскими властями может потребовать возвращения НАТО к границам 1997 года, полагает Лассила.

На практике будет означать исключение из Североатлантического альянса недавно вступивших в него Финляндии и Швеции — все помнят, какое неприятие вызвал этот факт у России.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что огромной ошибкой было настраивать Финляндию против России и принимать страну в НАТО. Он назвал случившееся худшим решением в геополитике со времен раздела Германии в 1945 году.

При этом в Кремле напомнили, что, вступая в НАТО, в Хельсинки "говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ". Однако уже ходят слухи о создаваемой в Финляндии базе беспилотников-разведчиков альянса.