Белый дом раскрыл причину появления странного пятна на руке Трампа

Особо наблюдательные журналисты и поклонники обратили внимание, что на руке американского лидера Дональда Трампа появилось странное пятно. В Сети немедленно стали распространяться самые невообразимые предположения. Однако все оказалось гораздо проще.

Странное пятно на руке американского президента оказалось простым синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что гематома появилась из-за частых рукопожатий, потому что "он постоянно работает", сообщает NBC.

Напомним, что 20 января Дональд Трамп во второй раз вступил в должность американского президента. После этого он развил бурную деятельность, которая буквально всполошила половину мира. Кульминацией активной работы Трампа стала прошедшая на днях встреча американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Это были первые за несколько лет переговоры между двумя странами. Делегации общались около пяти часов с паузой на 15 минут и перерывом на ланч. Главная цель - попытаться наладить диалог между странами, который был полностью прерван по инициативе предыдущей американской администрации. Также участники встречи планировали обсудить и возможность урегулирования украинского кризиса.