Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

Власти Москвы утвердили приоритеты развития системы образования города. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, в этом году начнут проектирование пяти передовых школ в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах.

Кроме того, в планах усилить математическую и естественно-научную подготовку учеников. Также сделают больше бюджетных мест в колледжах для москвичей - выпускников 9 классов.

Как отметил мэр, столица входит в пятёрку мировых лидеров по качеству школьного образования. А принятые решения позволят не только сохранить, но и улучшить эти позиции.



