В ОП предложили повышать рождаемость льготами на жилье и машины

У России имеются резервы для восстановления рождаемости, в качестве стимула для рождения третьих и последующих детей можно использовать различные льготы для многодетных. Об этом говорится в докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата "Семья и дети в России".

В документе, выдержки из которого приводит РБК, предлагается дополнительный набор мер поддержки, адресатами которых должны стать семьи с двумя и более детьми. Резервом для улучшения демографической ситуации в России называют семьи, в которых супруги в возрасте от 30 до 40 лет уже воспитывают детей.

Чтобы простимулировать их рожать еще, предлагается поднять с 450 тысяч до 1 миллиона рублей выплату на погашение основного долга и процентов по ипотеке за рождение третьего и последующих детей. Наряду с этим можно ввести льготные кредиты на покупку машины отечественного производства для всех многодетных.

Также предлагается повысить до прожиточного минимума пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки беременности, независимо от уровня дохода семьи.

Ранее Росстат подсчитал, что в 2024 году количество родившихся россиян снизилось с 1,2649 миллиона человек до 1,2224 миллиона. В то же время умерли 1,8186 миллиона россиян (годом ранее — 1,7602 миллиона).

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что негативную ситуацию со снижением рождаемости в стране надо преодолеть. Особое внимание нужно уделять многодетным семьям, они должны стать примером успеха и общественного признания.