Адвокат Абрамова пообещал дать жесткий отпор Алсу

Еще летом прошлого года певица Алсу оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль остались жить с матерью. Однако до сих пор идут судебные разбирательства по разделу имущества.

Отметим, что за все это время Ян Абрамов не дал ни единого комментария. Все его интересы представляет адвокат Александр Добровинский. Именно он и общается с публикой. Так, поначалу он говорил, что Абрамов хочет решить дело мирным путем без раздела имущества в суде. Тогда Алсу предлагали 2,5 миллиарда рублей. Но певица отказалась.

На днях состоялось очередное судебное заседание. В беседе с журналистами Александр Добровинский дал понять, что больше миндальничать с Алсу его доверитель не будет, передает РЕН ТВ.

"Он сопротивлялся жестким каким-то вещам, и я сегодня забрал дело в свои руки. Мы решили, что со следующего заседания все пойдет уже совсем не мягко с нашей стороны. Считаю, что Алсу была неправа еще тогда, когда Ян предложил 2,5 миллиарда. Со следующего суда все будет менее интересно для нее", - пообещал дать жесткий отпор артистке Добровинский.

Ранее сообщалось, что Алсу якобы подала еще ряд исков в суд, направленных против бывшего мужа.