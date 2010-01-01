ВЦИОМ: 49% опрошенных россиян хотят возвращения смертной казни

Вопрос допустимости смертной казни остается значимым для большинства россиян (73%), принявших участие в тематическом опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщается на официальном сайте ВЦИОМ, 49% респондентов полагают, что казнь нужно разрешить и применять в России. В 2010 году так полагали 44% опрошенных. Сохранить мораторий сейчас считают нужным 26%, полностью отменить высшую меру призывают 15%.

Поколенческие различия в России в этом вопросе выражены достаточно сильно: наблюдается трехкратный разрыв в уровне поддержки смертной казни между самым младшим (зумерами) и самым старшим (молчаливым) поколением — 19% и 57% соответственно.

В декабре 2024 года российский лидер Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека, на котором подчеркивалось: Россия стремится к гуманизации судов и не отказывается от моратория на смертную казнь.

Глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского МИД Григорий Лукьянцев напомнил, что действует позиция, сформулированная Конституционным судом России: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться.